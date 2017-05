Moordenaar van Liduina de Jong krijgt tbs met dwangverpleging

Ismail, van origine Iraniër, belde 25 augustus vorig jaar na de dodelijke klappen zelf de politie. Die kwam tot de schokkende ontdekking dat het 9-jarige dochtertje van het stel thuis was toen haar moeder in koelen bloede werd vermoord.



De man had waanideeën, vertelde hij tijdens de rechtszaak. Het spookte door zijn hoofd dat Liduina een nieuwe vriend had. En dat zij en haar familie een complot smeedden om hem in de gevangenis te krijgen. Door bijvoorbeeld drugs in zijn auto te verstoppen en de politie in te seinen. Maar Liduina had helemaal geen nieuwe partner en van een complot was ook geen sprake.



Die fatale nacht sliep Ismail bij Liduina thuis in Spijkenisse op de bank. Uit medelijden voor zijn zwakke geestelijke toestand had ze haar deur weer voor hem opengedaan. Maar Ismail maakte misbruik van haar goedheid. Het spookte al langer door zijn hoofd dat ze dood moest.



,,Het was de enige oplossing'', verklaarde de man tegen de politie. ,,Waarom moest ze om het leven worden gebracht?'' wilde de rechter weten. Het antwoord bleef uit.



Gedragsdeskundigen stellen nagenoeg unaniem dat Ismail volledig ontoerekeningsvatbaar is. Voor het Openbaar Ministerie was dat reden tbs met dwangverpleging te eisen. De familie van Liduina gelooft niets van de waanideeën van de verdachte en is overtuigd dat hij de deskundigen in de maling heeft genomen. Liduina zou zijn uitgebuit, mishandeld en bedreigd. Ismail had schulden gemaakt en was aan de heroïne verslaafd geraakt. ,,We hadden het sterke vermoeden dat deze moord ging plaatsvinden. Alleen niet wanneer'', sprak een broer van Liduina.