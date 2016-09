Mopperend in de rij voor nieuw schoolgebouw

Tientallen directeuren van Rotterdamse basis- en middelbare scholen wachten op een grondige renovatie of een nieuw schoolgebouw. Vaak met smart, want een kwart van de 600 scholen in de Maasstad voldoet écht niet meer.



Wethouder Hugo de Jonge heeft een half miljard uitgetrokken om dit probleem binnen 10 jaar op te lossen. Nog deze collegeperiode wil hij een slag slaan van 200 miljoen euro. Een enorm plan, maar de uitvoering ervan komt langzaam op gang.



Schooldirecteuren mopperen. Over ouders die ongeduldig worden, omdat hun kind al jaren les krijgt in een te oude, te kleine, te warme of te koude school. Ze klagen over een gebrek aan duidelijkheid, over trage ambtenarij. ,,De besluitvorming moet sneller", beaamt de wethouder.