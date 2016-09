Museum Boijmans krijgt herontdekte Guercino

Het schilderij heeft tientallen jaren onopgemerkt in een kantoor van het waterschap in Hoorn gehangen. Een taxateur, die langskwam voor de verzekering van de collectie, gaf aan dat het hier wel eens om een kostbaar en bijzonder schilderij zou kunnen gaan. De Britse kunsthistoricus Nicholas Turner schreef het onlangs met zekerheid toe aan Guercino.



Giovanni Francesco Barbieri, bekend als Il Guercino (De Schele), leefde van 1591 tot 1666. ,,Hij was een van de meest gevierde schilders van zijn tijd, met tientallen opdrachten voor altaarstukken, onder meer voor de Sint-Pietersbasiliek in Rome'', aldus het museum dinsdag.



Bijbelverhaal

Het schilderij is gebaseerd op het bekende bijbelverhaal van de jonge herder David die de Filistijnse reus Goliath velde met een welgemikte worp met zijn slinger. Komende zaterdag, Open Monumentendag, is het eenmalig gratis te zien bij het hoogheemraadschap in Heerhugowaard. Meteen daarna gaat het naar Rotterdam waar het vanaf dinsdag 13 september aan het publiek wordt getoond.



Museum Boijmans van Beuningen krijgt het schilderij langdurig in bruikleen. Sinds 1976 bezit het als enige museum in Nederland een andere Guercino: Landschap met badende vrouwen, een klein olieverfschilderij.