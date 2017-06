Muziek staat voor Rotterdammer Oliver Heldens op nummer één

,,Binnen een kwartier nam een enthousiaste Tiësto contact op met mij, via Skype", vertelt Oliver Heldens bijna vier jaar later over zijn grote doorbraak. ,,Een week later spraken we af op het Amsterdam Dance Event. Daar tekende hij het nummer op zijn label en beluisterde hij meteen wat nieuw werk. Onder de indruk van mijn muziek, sloot hij onze ontmoeting af met de woorden: 'Het zal mij niet verbazen als jij volgend jaar de DJ Mag Top 100 bestormt'.'"



De voorspelling van Tiësto komt uit. Sterker nog; als Oliver Heldens in 2014 debuteert op plek 38 in de allesbepalende dj-lijst, leeft hij al het bestaan van een top-dj. Draaiend in de verste uithoeken van de wereld, sleutelend tussen de optredens door aan nieuwe nummers op zijn laptop. In hotelkamers, op luchthavens en in vliegtuigen maakt hij nieuwe festivalbommetjes, door de dancewereld bestempeld als futurehouse vanwege een vernieuwende, energieke mix van electro en deephouse. Oliver Heldens heeft de toekomst.



Daar is moeder Eliane Schaap (53) in het begin echter niet van overtuigd. Zij ziet haar zoon afhaken op het gymnasium en via het vwo overstappen naar het eindexamenjaar van de havo. Dat laatste met succes, dat wel. Maar er zit veel meer in deze jongen die net als broer Lars (20), econometriestudent aan de Erasmus Universiteit, goed is in wiskunde. Bovendien: ,,'Oli' was een stotterende puber. Ik zag niet meteen een superstar-dj in hem."