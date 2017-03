Mysterie rond gevonden doodskist ontrafeld

De lege doodskist die door wandelaars gisteren in de bosjes in Rotterdam-Zuid werd gevonden, blijkt daar te zijn achtergelaten door nabestaanden.

De familie kon het niet eens worden over of de overledene wel of niet met de kist begraven moest worden, vertelt de politie. Uiteindelijk is de man zonder kist begraven.

Intussen was het al bijna sluitingstijd op de Zuiderbegraafplaats. Omdat de kist daar niet kon blijven staan, hebben familieleden hem buiten het hek gezet. Ze zouden de kist later komen ophalen, maar toen was de politie al gebeld door twee bezorgde dames.

De agenten voelden aan de kist, maar wisten nog steeds niet zeker of die leeg was. ,,Gelukkig was 'ie dat wel'', aldus een opgeluchte agent, die de kist voorzichtig openmaakte.