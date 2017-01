'Mystery-fietser' die agent een lift aanbood wil geen bedankje

De fietser zag een agent in achtervolging op een verdachte in het Oude Noorden in Rotterdam. De man was van zijn scooter gesprongen en weggerend. ,,Spring maar achterop'', zei de fietser tegen de agent en die aarzelde niet. Ze haalden samen de verdachte (18) in. Die werd aangehouden voor het rijden zonder rijbewijs.

In tegenstelling tot wat in een eerder bericht werd vermeld, heeft de agent wél even gesproken met de fietser. ,,Hij heeft zijn gegevens niet achtergelaten'', zegt een politiewoordvoerder. ,,Hij hoefde geen bedankje, zei hij. Maar we zouden het wel leuk vinden als hij zich meldt, want we willen hem tóch wel graag een bloemetje aanbieden.''