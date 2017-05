Naakte man slaapwandelt door centrum Rotterdam

De melding over een naaktloper in de binnenstad kwam vanmorgen binnen bij de meldkamer van de Rotterdamse politie. Agenten gingen op onderzoek uit en troffen de man inderdaad in adamskostuum aan. Het is niet bekend in welke straat de man precies rondliep. ,,Gelukkig is het mooi weer'', schrijft de politie op Twitter.