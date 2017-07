Naam Lansingerland met koeienletters in maïsdoolhof

Eigenaar Annigje Gille en haar man Peter kijken uit naar de opening van het doolhof. Het is zes voetbalvelden groot aan de Hoeksekade. ,,Mijn man en mijn schoonvader zijn weken bezig geweest om de gangpaden vrij te maken. In het begin kon dat nog met een schoffel. Maar met een beetje zon en regen groeit het maïs ontzettend hard. Aan het eind moest er een bosmaaier aan te pas komen.''



Het is het derde jaar dat het doolhof er staat. ,,Maar het is de eerste keer dat de gemeente erbij betrokken is'', aldus Gille. ,,Zij vroegen zich af of wij voor het jubileum een logo erin konden maaien. In ruil daarvoor wilden wij dat ze voor wat meer reuring zorgden, zodat het doolhof wat meer bekendheid krijgt. Dat is tot nu toe goed gelukt.''