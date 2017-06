Naar een orgelfeestje in Rotown

Invallen wegens zorgfraude bij instellingen

11:47 In verband met fraude met zorggelden heeft een speciaal onderzoeksteam van de Inspectie SZW gisteren doorzoekingen gedaan in vier panden in Den Haag en een in Rotterdam. Het zou gaan om tonnen aan misbruik van persoonsgebonden budgetten (pgb's). Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend.