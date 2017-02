Naar Marokko

In Marokko.



Ja, ik ga. Het is al mijn vierde keer. Best veel ja. Opvallend veel eigenlijk, want ik zou Marokko nu ook weer niet willen omschrijven als een toeristische trekpleister vanjewelste. Maar goed, Marrakesh is een stad als uit een droom, Tanger is zalig mediterraan, de bergen van de Atlas zijn bijna zo mooi als die in de Alpen en de woestijn in het zuiden is sprookjesachtig. Het eten? Verrukkelijk.



En dan heb je daar de Marokkanen zelf ook nog. Een goedlachs volk. Ze hebben je graag op de thee en, waar je ook komt, je stuit er altijd wel op een (oud-)Rotterdammer, die, waar je bij zit, vurig gaat zitten dagdromen over het Kralingse Bos, de koopgoot of die ene geweldige koffieshop in Spangen. Zit je eenmaal met ze te bomen - op zo'n kleedje, met je lange benen onhandig onder of voor je - dan kom je de eerste uren niet meer van ze af. Want zeggen ze: ,,U heeft misschien een klok. Wij hebben de tijd.''



Ja, ja, ik hoor sommigen van u nu al mopperen bij al dit geslijm. Want u heeft natuurlijk andere ervaringen met Marokkanen. Goed, vooruit dan. Een eng verhaaltje, speciaal voor u.



Op een dag belandden een vriend en ik per fiets in een dorpje in het Rifgebergte, niet ver van de geboortestreek van Ahmed Aboutaleb. Daar, op een heet, zanderig pleintje, werden we aangesproken door een crimineel uit Rotterdam, een levensechte Marokkaanse crimineel!



,,Ik ben crimineel'', zei de crimineel.

Zo zo, zei ik.

,,Ik ben crimineel uit Spangen'', legde hij uit. Zijn blik stond op boos. In zijn hand had hij een steen, die hij steeds een decimeter of wat omhoog gooide en dan weer opving. ,,Voor mij moet je bang zijn.''

Ik hapte naar adem. Maar vermande me en vroeg meneer de crimineel hoe oud hij was.

,,Negen.''