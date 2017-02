Naar theatervoorstelling? Breng kind naar opvang

Opnieuw tas gestolen uit ambulance: 'Te triest voor woorden'

9:47 Opnieuw is in Rotterdam een tas van een ambulancebroeder gestolen uit een ziekenwagen. De dief sloeg vannacht toe, terwijl medewerkers bezig waren met een patiënt. Directeur Arjen Littooij van de Veiligheidsregio is woedend. 'Te triest voor woorden.'