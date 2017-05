Nachtbus naar Brabant is geen succes

Tussenstand debat Feyenoord City: het venijn zit in de staart

11 mei Het venijn zit in de staart tijdens het debat over Feyenoord City in het Rotterdamse stadhuis. Naarmate de discussie over onder andere een nieuw stadion voor Feyenoord vordert, groeit de irritatie, vooral bij de oppositiepartijen PvdA en SP.