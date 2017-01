'Nachtmetro straks ieder weekeinde'

Om een reguliere nachtmetro financieel rendabel te laten zijn, denkt D66'er Jos Verveen aan het invoeren van een nachttoeslag. ,,Het voorziet in een behoefte en mensen begrijpen ook wel dat er 's nachts minder mensen reizen en dat een rit dan dus duurder is.''



De Rotterdamse PvdA wil ook dat de metro in de weekeindes tot later op de avond reizigers vervoert. ,,Vooral ook naar Lansingerland of Capelle. Na 24.00 uur komen stappers uit deze gemeenten niet meer thuis'', zegt Barbara Kathmann.



Tonnen

Daarbij denkt zij aan een eindtijd van 02.00 uur. ,,Een mooie proef tot 02.00 uur, daar zou ik heel blij mee zijn.'' Over nog langer doorrijden, is Kathmann niet enthousiast. ,,Uit eerdere onderzoeken blijkt dat er tussen 02.00 en 05.00 uur 's nachts geen hond in die metro gaat zitten. Dat kost tonnen voor niets. Uitbreiding ja, maar niet tegen elke prijs.''



De Metropoolregio, het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio dat over het openbaar vervoer gaat, laat weten dat het onderzoek naar de haalbaarheid van de nachtmetro in de afrondende fase zit. ,,Binnenkort zullen wethouders van de 23 gemeenten hierover praten'', laat een woordvoerder weten. Het voorstel van de RET is begin vorig jaar al ingediend. In ruil voor de metro wil het ov-bedrijf nachtbussen schrappen. Of het succes van de nachtmetro van dit weekend bij het onderzoek wordt betrokken, is nog onduidelijk.



De metrodienst met oud en nieuw ook laten rijden naar plaatsen buiten Rotterdam, zoals Spijkenisse, lijkt de grootste partij in de gemeente Nissewaard een 'goede service', zegt het raadslid Jeroen Postma van ONS. Bij een nachtmetro ieder weekend heeft hij wel bedenkingen. Hij vreest voor geluidsoverlast van het bovengrondse spoor. ,,De nachtbus tussen Rotterdam en Spijkenisse functioneert bovendien naar behoren.''