Nationaal programma helpt Zuid, een beetje

Quote We zijn nog aan het zaaien en zullen later zeker oogsten Marco Pastors Directeur Marco Pastors presenteert vandaag aan de gemeenteraad de stand van zaken van 'zijn' Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ). Hij is nu vijf jaar bezig met het project 'van de lange adem': het inhalen van achterstanden op in elk geval de gebieden onderwijs, werk en wonen. Voor veel doelen wordt gemikt op het jaar 2020 voor het afvinken van de eerste resultaten.

Maar er is nog een hoop werk aan de winkel: van de 86 concrete doelen zijn er bij 29 problemen in de uitvoering. Op veertien punten is ten opzichte van vorig jaar vooruitgang geboekt en zes gebieden zijn juist verslechterd. Zo is het aandeel van 'Zuiderlingen' in het aantal Rotterdammers dat een uitkering krijgt, gestegen in plaats van gedaald.

Lobbyen

In het domein Wonen boekte het NPRZ in het afgelopen jaar een belangrijke vooruitgang. Na lang lobbyen is 85 miljoen bij elkaar gesprokkeld bij de gemeente en het rijk, voor het opknappen van 600 à 700 woningen in een belabberde staat. Een beginnetje, want in totaal is zo'n 500 miljoen nodig voor het opknappen van 10.000 woningen.

Pastors noemt verder als meest opvallende progressie dat de Citoscores van scholieren van Zuid harder zijn gestegen dan in Rotterdam en de rest van Nederland. Dit verschil zou onder meer behaald zijn door kinderen méér uren naar school te laten gaan.

Kansen

Het NPRZ zet vol in op het vergroten van kansen voor jongeren. Nog steeds volgen tieners van Zuid vaker een opleiding op een lager niveau en vinden zij na het behalen van een diploma minder snel een baan dan stadsgenoten.

Omdat er veel banen te verdelen zijn in de sectoren techniek en zorg, probeert het NPRZ jongeren naar die opleidingen te lokken. Het is de bedoeling dat in 2020 15 procent van de mbo'ers kiest voor zorg en 35 procent voor techniek. Het aantal mbo'ers dat een technisch diploma behaalde is nu juist gedaald van 20,4 naar 18,1 procent en bij Zorg van 16,7 naar 11,2 procent.