Nederlaag voor Wilma Verver: rechter-commissaris doet zijn werk goed

Rechter-commissaris Vincent de Winkel mag gewoon zijn werk blijven doen. Dat is het oordeel van de wrakingskamer, die zich over het verzoek van de familie Verver boog.

Wilma Verver is oud-burgemeester van Schiedam. Zij stapte in 2011 op, nog voordat onderzoeksbureau Bing een vernietigend integriteitsrapport over haar uitbracht. Zij en haar man Gerard zijn vorig jaar failliet verklaard. Inmiddels heeft het stel een schuld van zo’n 2,7 miljoen euro.

Het faillissement wordt begeleid door De Winkel, die moet toezien of curator Kees van den Bergh zijn werk goed doet. Hij moet het faillissement zo goed mogelijk afwikkelen, maar tot op heden heeft geen enkele schuldeiser geld ontvangen.

Volgens de Ververs zou De Winkel partijdig zijn en daarmee zijn taak verwaarlozen. Daarom verzochten zij de rechtbank hem van de zaak af te halen. De meervoudige kamer voor wrakingszaken vindt echter dat dit niet bewezen kan worden.

Curator

Wel dient er op woensdag 12 juli een zitting waarop het handelen van Van den Bergh aan de orde komt. De familie Verver wil de curator laten vervangen omdat hij ook geen vertrouwen meer geniet.

Daarnaast dient binnenkort een zogenoemde gijzelingszitting over een mogelijke celstraf van maximaal een jaar voor Gerard Verver. De familie kreeg eind mei van de rechter een maand de tijd om alsnog volledige informatie te verschaffen over hun financiële situatie. Zo wonen zij in een luxe woonboerderij in het Gelderse Voorst. De huursom bedraagt 2.050 euro in de maand terwijl ze officieel moeten rondkomen van 1.400 euro.