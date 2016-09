Nepschoorsteenveger hield huis in Schiedam

Een 80-jarige bewoonster van de Vlaardingerdijk in Schiedam is begin dit jaar waarschijnlijk slachtoffer geworden van de Rotterdamse oplichter. De al vier keer voor flessentrekkerij veroordeelde 'nepschoorsteenveger' lijkt zijn werkterrein naar Schiedam te hebben verlegd. Want bij de Schiedamse politie zijn meer aangiften binnengekomen. Justitie eist twee jaar cel voor tien oplichtingszaken vanaf vorig jaar zomer tot zijn aanhouding in maart.



Die zijn doorgaans van de wat oudere bewoonsters die eerst bang worden gemaakt met een 'levensbedreigende situatie' in hun woning , brand- en verstikkingsgevaar en meldingen aan de verzekeringsmaatschappij over de slechte staat van hun rookafvoerkanaal.



,,In uw schoorsteen zit een vogelnestje, dat we moeten verwijderen'', zegt de zich 'Dennis' noemende oplichter doorgaans. Als de bewoner dan bedragen tot 350 euro op tafel legt, doet de bangmaker net of hij met z'n collega op het dak belt en geeft hij de opdracht de pijp schoon te maken en een kap op de schoorsteen te zetten om gevaarlijke situaties in de toekomst te voorkomen.



Vals

Na controle blijkt er niemand op het dak geweest te zijn. Het betaalbewijs met het opschrift Schoorsteenveegbedrijf 'Het Westen', is vals. ,,Ik moest'', vertelde de 80-jarige Schiedamse gedupeerde gisteren aangedaan vanaf de publieke tribune in de rechtszaal waar de oplichter terecht staat, ,,302,50 euro betalen. Ik ging 300 euro pinnen en gaf dat hem. Voor de rest mocht ik een colaatje kopen, zei hij.''



De verdachte onkent bij hoog en laag. ,,Ik ben daar niet aan de deur geweest. Er zijn meer schoorsteenvegers. Alleen omdat ie kaal was en blauwe ogen had, betekent dat nog niet dat ik het was.''



Omdat veel gedupeerden zich er voor schamen te zijn opgelicht en daarom geen aangifte doen, is onbekend hoeveel slachtoffers de Rotterdamse oplichter heeft gemaakt.