Net een stamkroeg

Dat zit zo. Onder regie van het Erasmus MC besloten 'het Haven' en 'het IJsselland' vorig jaar zo snel mogelijk te fuseren. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft echter minder haast met de behandeling van de aanvraag. Het Havenziekenhuis mag dan al twee jaar tekorten schrijven, de andere twee ziekenhuizen schrijven wel zwarte cijfers. ,,De formele zienswijze'', zegt Baas. Maar de haast om de tekorten weg te werken, blijft overeind. Dus wordt het Havenziekenhuis versneld ingekrompen en omgevormd tot poliklinisch centrum. ,,Dat het gebeurt is besloten door het Erasmus MC, waar het Havenziekenhuis onderdeel van is. Hoe en in welk tempo is alleen nog de vraag.''



Op de korte termijn merken patiënten niets. Ze kunnen afspraken blijven maken en geplande operaties gaan door. Ook de verpleegafdelingen blijven patiënten verzorgen. De lange termijn is iets anders. ,,Voor sommige aandoeningen zijn wij nu al de poort naar het Erasmus MC. Straks zullen we meer gevallen doorverwijzen.''



Duur

En of het Havenziekenhuis op zijn vertrouwde plek tussen Maasboulevard en Haringvliet zal blijven, is ook nog de vraag. Operatiekamers worden immers overbodig en leegstand is duur. Dus worden verhuizing en nieuwbouw in de toekomstplannen meegenomen.



De slogan 'Zorg met aandacht' blijft Baas graag waarmaken. ,,Dat moet. De vraag is hoe. Door niet meer alles zelf te doen.'' En dan wil ze het ook nog even opnemen voor haar collega's uit 'de fabriek'. ,,Het Erasmus MC is heel groot en daardoor misschien niet altijd overzichtelijk. Maar ook daar heerst warmte op de afdelingen.''