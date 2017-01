Neushoorn Namaste staat op knappen in Diergaarde Blijdorp

Indische neushoorn Namaste staat op knappen. De al geruime tijd drachtige dikhuid in Diergaarde Blijdorp zal deze maand óf in februari bevallen. ,,Hormoononderzoek en een echo wijzen uit dat het jonkie op zeer korte termijn ter wereld komt'', stelt een woordvoerster.

De aanstaande moeder heeft al vollere uiers en de melkproductie lijkt al wat op gang te komen. ,,Ze gaat vaker liggen dan normaal. Dit kunnen al voortekenen zijn van een naderende bevalling’’, zo luidt de uitleg.

De eerste voorbereidingen zijn al getroffen. Zo is er een webcamverbinding tot stand gebracht met de kraamkamer. ,,Met een beetje geluk is de bevalling dus live te zien’’, klinkt het. De verzorgers kijken 's nachts ook mee en hebben verse houtsnippers op de vloer gelegd om te voorkomen dat het jong na de geboorte uitglijdt. Uit voorzorg is het waterbassin tijdelijk afgesloten.

Ervaren

Namaste is een ervaren moeder die al zes jongen heeft voortgebracht. ,,De geboorte van het laatste jong is al weer ruim vier jaar geleden’’, meldt de zegsvrouw. ,,De toekomstige vader, Gujarat, is weer terug naar de Belgische dierentuin Planckendael, zodat Namaste het hele verblijf voor zichzelf heeft en in alle rust kan bevallen. Bij de opvoeding speelt hij ook geen rol, want neushoorns leven solitair, behalve in de paartijd.’’