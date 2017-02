Neushoorntje meteen al dé ster in Blijdorp

'Veel te weinig publieke toiletten in regio Rijnmond'

8:01 Het aantal publiek toegankelijke toiletten in deze regio is bedroevend laag, vinden belangenorganisaties van buikpatiënten. Vooral de gemeenten Nissewaard en Schiedam scoren heel slecht. In deze gemeenten is er slechts 1 toilet per 7.700 inwoners. De organisaties willen dat gemeenten met een plan komen om het aantal toiletten uit te breiden.