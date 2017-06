New York Times roemt Rotterdamse wateraanpak

Politie onderzoekt dood van Maaslandse vrouw

18:23 Naar de politie vandaag bekend heeft gemaakt, is zondagochtend vroeg een 45-jarige vrouw uit Maasland overleden nadat ze in haar woning onder verdachte omstandigheden ernstig gewond was geraakt. Gealarmeerde agenten verleenden eerste hulp, maar korte tijd later overleed ze in het ziekenhuis.