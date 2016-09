'Niemand kijkt meer op van container met drugs in haven'

Wie zou er nou wakker van liggen als mijn cliënt op vrije voeten komt? vroeg advocaat Saskia Dikkers zich gisteren in de rechtbank af in haar pleidooi voor de van cocaïnesmokkel verdachte transportondernemer Teus de B. (49). Die zit in voorarrest in afwachting van zijn proces. Hij zou dat graag thuis afwachten. ,,Er is toch niemand die er vandaag de dag van opkijkt als hij de krant openslaat en leest dat er een container met drugs is onderschept? Er worden zoveel drugs gevonden."



Dat de criminele wereld van Rotterdam doordrenkt is met drugs is duidelijk. Duizenden kilo's cocaïne worden jaarlijks onderschept in de Rotterdamse haven. Veel grote rechtszaken in Rotterdam draaien om drugs: om de smokkel ervan, handel erin of ruzie erover.



Business

,,Dit is serieuze business", zei officier van justitie Ernst Pols,. ,,Mijn ervaring is dat mensen het helemáál niet normaal vinden als er een container met drugs wordt onderschept. En mensen zijn wel degelijk ongerust als hier de deur openzwaait en de verdachten naar buiten lopen. In Rotterdam hebben we veel last van de randverschijnselen van drugshandel: er zijn schietpartijen waarbij de kogels soms door kinderkamers vliegen."



Een rechtbank kan verdachten die in voorarrest zitten alleen vasthouden als daar een goede reden voor is. Dat de 'rechtsorde geschokt' zou zijn bij hun vrijlating, is volgens de wet zo'n reden. De hoofdverdachten in de grote drugszaak rond de corrupte douanier Gerrit G. zijn ook op vrije voeten. Dat komt volgens de officier doordat het in die zaken nog lang duurde voordat het proces echt begon. Teus de B. en de twee medeverdachten blijven vast zitten.