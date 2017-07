Niemand vervolgd voor dood Rotterdammer in politiecel

Buurtbewoners belden in november de politie, omdat de man op de Scout Heynrickstraat in Rotterdam-Noord mensen lastig viel. Toen hij weer binnen was, dacht de onderbuurman dat hij wilde springen.

De agenten gingen de woning in, om de man hulp te kunnen verlenen en te kunnen laten beoordelen door zorgverleners, zo meldt het Openbaar Ministerie. Toen hij zich echter hevig verzette, beet een politiehond hem. Tot boosheid van zijn dochter. ,,Zo behandel je een verward persoon niet'', stelde zij eerder.

Eenmaal in de politiecel zou hij in elkaar zijn gezakt. Hulp mocht niet baten. De Rijksrecherche onderzocht zijn overlijden. Uit sectie door het NFI bleek dat de man veel harddrugs had gebruikt. Het OM concludeert, dat er gepast geweld is gebruikt en niemand wordt vervolgd.

Mr. Richard Korver, advocaat van de nabestaanden, is nog niet overtuigd van deze conclusie. ,,Ik wil zelf het dossier lezen. Pas daarna zullen we een conclusie trekken.’’ Familie kan via de rechter proberen alsnog vervolging af te dwingen.

Volgens Korver zijn er ‘elementen waar het OM geen rekening mee heeft gehouden’. ,,We vinden het ook heel bevreemdend dat agenten met schild en hond een woning instormen van iemand die verward gedrag vertoonde.’’

Het Openbaar Ministerie beveelt de politie aan de richtlijnen voor de aanpak van verwarde personen, of personen die onder invloed van drugs lijken te zijn, nog eens te bekijken. Het OM denkt hierbij aan de regels voor het vervoer en opvang op het politiebureau. Dit had ‘omzichtiger’ gekund, al heeft dit volgens het OM op generlei wijze bijgedragen aan de dood van de Rotterdammer. Advocaat Korver: ,,De vraag leeft blijkbaar ook bij het OM of dit de juiste manier van handelen was, hoewel er in haar ogen niets strafbaars fout is gegaan.’’