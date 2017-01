'Niemand wijst naar Marco, alleen de officier van justitie'

Marco E. heeft tijdens het politieonderzoek en de weken durende rechtszaak, evenals zijn beruchte vader Henk E. (64), niets willen zeggen. Gisteren praatte hij ineens wel en was zelfs openhartig. Hij sprak in de richting van de rechtbank de hoop uit op een eerlijk proces.



,,Het zal niet makkelijk worden als ik straks weer buiten kom. Mijn opa is overleden, mijn hond is overleden en mijn relatie is over'', voegde hij er aan toe. ,,Ik bedank de rechtbank, want ondanks alle ellende hebben mijn vader en ik hier toch af en toe ook even kunnen lachen''. Marco E. richtte zich ook nog even tot de officier van justitie. ,,Die zegt dat ik een grote speler ben. Maar dat is echt onzin.''



Cocaïne

Het Openbaar Ministerie (OM) stelt dat Marco zich net als zijn vader Henk E. uit Schiedam schuldig heeft gemaakt aan de invoer van honderden kilo's cocaïne, de voorbereiding van de smokkel en de omkoping van Gerrit G. (56), die grof geld kreeg voor het doorlaten van drugscontainers.



Wat betreft advocaat Jan Heijn Kuijpers is er naast de vele afgeluisterde gesprekken tussen Marco en vooral zijn vader onvoldoende bewijs om hem achter de tralies te krijgen. ,,Het OM heeft gewoon te veel scoringsdrift om de familie E. te pakken,'' zei Kuijpers gisteren in zijn pleidooi.



,,De strafeis van twaalf jaar is ontzettend fors. Ik weet niet waar die vandaan komt. Het heeft er alle schijn van dat het OM Marco en zijn vader over één kam wil scheren'', sloot Kuijpers zijn betoog af.