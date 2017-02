'Niet alle Leefbaren stemmen PVV'

Quote In Prins Alexander komen de PVV en de VVD straks samen uit op 40 procent Ronald Buijt Hoewel de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer al over vijf weken zijn, zit Ronald Buijt nog vol met vragen. Hoe gaat de PVV - de zo veelbesproken partij van Geert Wilders - het doen, zo vraagt de Rotterdammer zich af. Hoe hard is de dreun op links, waar de PvdA en de SP het volgens hem moeilijk gaan krijgen. En hoe groot is straks in het zo gepolariseerde Nederland het 'boze kiezersvolk', dat eerder al bij verkiezingen in Engeland (Brexit) en Amerika (het Witte Huis) zo huis hield en de gevestigde orde verbaasde.



Uiteraard let 'stembusjunk' Buijt - fractievoorzitter van Leefbaar Rotterdam in de gemeenteraad - extra op hoe het de PVV zal vergaan. En dan niet alleen in Nederland, of in Rotterdam, maar vooral ook in zijn Prins Alexander, de thuisbasis van Leefbaar Rotterdam. In de polder, waar Buijt werd geboren, ontstond de partij die nu in vijftien jaar tijd voor de tweede keer 'regeert' in Rotterdam.

Buijt beklemtoont dat niet alle Leefbaren op de PVV zullen stemmen. ,,Schrijf alvast maar op: in Prins Alexander komen de PVV en de VVD straks samen uit op 40 procent'', schat hij in. Dat komt door de grote verschillen in de Leefbaar-achterban in het oostelijk stadsdeel. Dankzij de 'rijkere' wijken Prinsenland en Nesselande scoort ook de VVD goed, andere buurten gaan meer richting PVV, terwijl pakweg Oosterflank en Zevenkamp nog relatief veel PvdA-aanhangers bevatten.

Vinex-wijk

Buijt neemt Vinex-wijk Nesselande als voorbeeld. Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Rotterdam in 2014 noteerde Leefbaar daar 35 procent en de VVD slechts 7 procent. Bij de stembusstrijd voor de Tweede Kamer - in 2012 - kwamen de liberalen tot 30 procent en bleef de PVV op 12 tot 13 procent steken.

Ook in de andere wijken doet Leefbaar het onverminderd goed. In Kralingseveer haalde de partij zelfs 40 procent, in Ommoord was dat 38.

Prins Alexander - een stadsdeel met ruim 90.000 inwoners - geldt niet alleen als de bakermat, maar ook nog als de basis voor Leefbaar Rotterdam. Toch scoort de huidige coalitiepartij in IJsselmonde beter. ,,We hebben daar in de gebiedscommissie zeven leden, in Prins Alexander zes'', diept Buijt op. Hij bekent dat een voorspelling voor 15 maart lastig is. ,,Ik sluit een historisch lage opkomst in Rotterdam niet uit.''

