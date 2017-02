'Niet alleen voor hipsters'

Natuurlijk, 'Lekker Gezellig' is nog de werktitel van het kook- en eetcentrum dat in vier hofbogen in Rotterdam-Noord moet komen. ,,Maar de naam geeft wel goed het gevoel weer. Het gaat om eten en samenzijn, het moet een laagdrempelige plek worden waar ook buurtbewoners terecht kunnen'', zeggen initiatiefnemers Nathalie Lauw en Pascalle de Jager.



Want daar is in de Agniesebuurt behoefte aan, zeggen ze. De transformatie van de oude Hofpleinlijn tot een winkel- en horecastrook is op stoom gekomen. Een groot deel van de bogen is opgeknapt en gevuld met restaurants, koffiebarretjes en trendy winkels. Het wordt zelfs gepromoot als een nieuwe toeristische trekker.



Maar of het de directe omgeving wat oplevert? Lauw en De Jager schudden het hoofd. ,,Nee, 3 euro voor een kopje koffie kunnen de mensen hier in de buurt echt niet betalen'', zegt Lauw. De Jager constateert dat de nieuwe zaken zich vooral richten op trendy publiek.



Mix

De term 'hipster' valt: de jonge, bebaarde stedeling die zich profileert als trendsettend. ,,De mix moet beter. In die nieuwe zaken voelen de wijkbewoners zich gewoon niet welkom. Daarnaast zijn veel buurtactiviteiten wegbezuinigd. De eenzaamheid is hier groot en mensen willen een plek waar ze kunnen samenkomen.''



Overigens wonen ze beiden niet in de Agniesebuurt. Wel worden ze ondersteund door de lokale ondernemer Hakim Farkouchi, die bezig is met de inrichting van zijn overdekte dagmarkt in een oude metaalwerkplaats aan de Vijverhofstraat.



Hoe dan ook, 'Lekker Gezellig' is eigenlijk een kookstudio. De ruimte kan ook worden verhuurd voor feesten. Het is financieel mogelijk, zonder subsidie, zo hebben ze berekend. De Jager: ,,Samen koken en eten ontdekken. Ook kunnen mensen terecht voor koffie, dat is het idee.'' Ze hebben al contact gelegd met bedrijven en onderwijsinstellingen. Die zijn allemaal positief, zeggen ze.



Geen gesprek

Over de opstelling van corporatie Havensteder, de verhuurder van de Hofbogen, zijn ze minder te spreken. Die zou het project geen kans geven. Ze worden niet eens uitgenodigd voor een gesprek, klagen ze. Waarschijnlijk omdat het geen hipstertentje is, is hun vermoeden.



Die suggestie wordt verworpen door Ronald Bijsterveld, voor Havensteder verantwoordelijk voor de verhuur van de Hofbogen. ,,Ik heb wel dertig kandidaten voor deze ruimte. Ik praat pas met partijen als de verbouwing rond is'', zegt hij.



Het is volgens hem geen beleid om enkel 'hippe tentjes' in de Hofbogen te plaatsen. ,,Zo ontwikkelt het zich nu eenmaal, dat is niet altijd te sturen. Ik was ook verantwoordelijk voor het Zwaanshals, dat is nu een soort Libelle-straat geworden. Had ik ook niet verwacht.''



Natuurlijk is het leuk als winkels contact leggen met de omliggende wijk, aldus Bijsterveld. ,,Maar het belangrijkste is dat ze de huur kunnen betalen.'' Lekker Gezellig geeft evenwel niet op. Volgende week is er een gesprek met de gemeente over het plan.