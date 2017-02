'Niet gaan stemmen is ook een signaal aan de politiek'

Nu de Tweede Kamerverkiezingen naderen, gaan de gesprekken in zijn drankzaak de laatste weken steeds vaker over politiek en politieke voorkeuren. ,,Zelf ben ik politiek-neutraal, zoals dat zo mooi heet. Maar om me heen hoor ik vooral 'PVV' en 'Ik ben het zat'. Ik begrijp die geluiden wel. Politici beloven veel, maar doen vervolgens weinig. Mensen hebben daar echt genoeg van. Het roer moet om, zo vinden ze.''



Vertrouwen

De joviale slijter heeft die woorden nog niet uitgesproken of het levende bewijs van zijn stelling komt de winkel binnengewandeld. ,,Mijn vertrouwen in de politiek is de laatste jaren zo enorm afgenomen dat ik niet eens meer de moeite neem om überhaupt te gaan stemmen'', vertelt Rob Etman (54), eigenaar van een financieel advies- en administratiekantoor in Het Lage Land. Hij zegt het zonder blikken of blozen. Want nee, schamen doet hij zich geenszins. ,,Waarom zou ik?''



Jarenlang stemde Etman 'trouw op de VVD'. ,,Als ondernemer was dat de voor de hand liggende keuze. Maar als ik zie wat voor puinhoop staatssecretaris Wiebes van Financiën er van heeft gemaakt, dan ben ik echt klaar met de VVD. Die man is elitair; hij heeft geen flauw benul van wat zich op straat afspeelt.''



Aan keuze geen gebrek over exact drie weken: maar liefst 28 partijen doen mee aan de landelijke stembusstrijd. Etman gelooft het wel. ,,Geert Wilders is ook geen optie, met z'n rare uitspraken over moslims en die kopvoddentaks. Niet stemmen is ook een signaal.''



Gemiddelde

In de twee stembureaus op basisschool De Kleine Prins aan de Van Bassenstraat kwam de uitslag ruim vier jaar geleden in grote lijnen overeen met de landelijke eindscore. Met een opkomst van 62 procent zat Het Lage Land (10.569 inwoners, van wie twee derde van autochtone afkomst) op het Rotterdamse gemiddelde.