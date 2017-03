Nieuw aanzicht voor KPN-toren

Het 18 jaar oude KPN-pand aan de Wilhelminapier, met de knipperende schuine gevel, was een van de eerste gebouwen op de toen nog lege Kop van Zuid. Het ontwerp van de bekende architect Renzo Piano wordt nu aangepast door het Rotterdamse bureau V8. Architect Michiel Raaphorst benadrukt dat de aanbouw de zegen heeft van Piano zelf, met wie ze uitgebreid hebben gesproken over het project. ,,Het gebouw is ontworpen als een aanjager voor de rest van de pier, het had een pioniersrol. Maar voor de toeristen die de brug over komen, is er niets te beleven. Het pand moet ook een aanjager worden van het publieke leven op de pier.'' De KPN-toren wordt eigenlijk vergroot met een 'terminal', zegt Raaphorst. ,,De uitbouw zoekt de kenmerkende schuine pyloon op, buigt zich er om heen en flirt ermee'', zegt hij. De groene verlichting op de schuine gevel blijft gehandhaafd. Over de invulling wordt nog nagedacht.



Een verbouwing van de KPN-toren is geen overbodige luxe, want het pand staat er verlopen bij. Bovendien wordt het opgewaardeerd van regionaal kantoor tot de hoofdzetel van het telecombedrijf.



Imago

KPN maakte vorig jaar bekend dat de directie, en andere afdelingen, verhuizen van Den Haag naar Rotterdam. ,,Het moderne imago van Rotterdam pas beter bij KPN,'' zei de financiële baas Jan Kees de Jager toen. De Rotterdamse toren krijgt er in totaal 800 medewerkers bij en is daarmee weer vol.