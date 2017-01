Nieuw Feyenoord-stadion mikt jaarlijks op 700.000 eters

Volgens het adviesbureau was de omzet in de allereerste horecabegroting te hoog ingeschat. Feyenoord City verwachtte weliswaar minder bezoekers - 620.000 - maar die zouden per persoon wel veel meer uitgeven. Waar Feyenoord City uitging van een horeca-omzet in het nieuwe stadion van 15,4 miljoen euro, stelde Van Spronsen & Partners dat 12,3 miljoen euro realistischer is.



Inmiddels heeft Feyenoord City dat bedrag nog verder omlaag geschroefd, naar 8,6 miljoen euro. ,,We hebben de adviezen ter harte genomen. Daarom laten we ook zo’n onderzoek doen’’, zegt een woordvoerder van Feyenoord City.