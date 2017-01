Nieuw Feyenoord-stadion moet Old Trafford naar de kroon steken

Rondleiding

Ter vergelijking: de Amsterdam Arena trekt jaarlijks 100.000 mensen voor een rondleiding, meldt het projectbureau, en Old Trafford van Manchester United 200.000. Met 350.000 toeristen zit Feyenoord in Rotterdam ongeveer op het niveau van Museum Boijmans Van Beuningen.

,,Feyenoord heeft een fanbase van 2,7 miljoen mensen. We gaan er nu van uit dat ongeveer 25 procent de eerste vijf jaar een tour doet – dat is 135.000 gemiddeld per jaar - aangevuld met 15.000 ander bezoekers. Daarna zal de volgende ruim twintig procent van de fanbase een tour gaan doen, wederom aangevuld met 15.000 andere bezoekers’’, zo becijfert Feyenoord City.

Uitzicht

,,Het is de verwachting dat het nieuwe stadion een vaste plek krijgt in een rondgang langs de Rotterdamse architectuuriconen. Naast de architectuur is het stadion ook een fantastisch uitzichtpunt met uitzicht over de beroemde skyline van Rotterdam en de Van Brienenoordbrug. Een voorzichtige inschatting is dat dit in de eerste jaren 100.000 bezoekers zal trekken.’’