Nieuwbouw naast Markthal gaat ten koste van tijdelijk parkje

Het is snikheet, vandaar dat het deze marktdag opvallend rustig is op het grasveldje langs de Markthal. Een groepje Australiërs trotseert wél de zon. Thuis zijn ze immers wel wat meer gewend. De familie is neergestreken om van de lunch te genieten. Twee buggy’s staan geparkeerd en de kinderen rennen in het rond.

Een zalig plekje in hartje Rotterdam, zo vindt Lia Weitzel, die met haar gezin sinds twee jaar in Rotterdam woont. ,,We komen hier vaak als we in de Markthal zijn geweest. Hier kun je rustig eten en drinken, en hebben de kinderen alle ruimte.’’

Het grasveldje houdt momenteel de gemoederen bezig. Vooral op sociale media stromen de boze reacties binnen, nu bekend is dat het alsnog wordt bebouwd. De teneur: hou het groen in stand en behoud het zicht op de Markthal én de Laurenskerk!

Het AD meldde gisteren dat het project Rotta Nova, dat jarenlang heeft stilgelegen, definitief doorgaat. De gemeente heeft met de Van Herk Groep (eigenaar van de grond) overeenstemming bereikt over de komst van een dubbele woontoren met 250 tot 300 appartementen. De hoogte: 70 meter. Als alles volgens plan verloopt, begint de bouw eind 2018.

Parkje

Dat betekent het eind van het grasveldje, dat in 2014 is aangelegd om de lege bouwput een prettiger aanzicht te geven. De plek werd zelfs verfraaid met ‘havenkunstwerken’, die vooral dienst doen als klimrek. Een tijdelijk parkje, zo is altijd gezegd, maar wel eentje waar Rotterdammers zich aan zijn gaan hechten...

,,Wordt hier echt gebouwd?’’ vraagt Chela Weitzel uit het Australische Sydney, die in Rotterdam haar zus bezoekt. ,,Zonde. Waar moet je anders met je kinderen heen? Het valt me op dat er hier niet veel groene openbare ruimte is, in vergelijking met Sydney.’’

Quote Het is wel een dilemma hoor, als mensen zich gaan hechten aan tijdelijk groen Judith Bokhove, fractievoorzitter Groenlinks Hoe fijn het ook mag zijn, binnen de politiek lijkt er weinig animo om de bouwplannen te dwarsbomen. De locatie is als sinds 2000 aangemerkt als ‘ontwikkellocatie’. Rotta Nova zou tegelijkertijd met de Markthal worden gebouwd, maar de crisis gooide roet in het eten.



En mocht de gemeente het echt open willen houden, dan kost dat geld. Een expert heeft een berekend dat het minstens 20 miljoen euro kost om de Van Herk Groep uit te kopen en te compenseren voor de gederfde winsten. Dat vindt zelfs GroenLinks te gortig. ,,Zo veel geld hebben we niet in kas. Het is wel een dilemma hoor, als mensen zich gaan hechten aan tijdelijk groen...’’ zei fractievoorzitter Judith Bokhove eerder.

Waardevol

Toch is het grasveldje waardevoller dan menigeen denkt, zegt Niels de Zwarte, stadsecoloog van Bureau Stadsnatuur. ,,Er is echt een enorm tekort aan parkjes in Rotterdam. Ik zie hier en daar wel een snippertje groen verschijnen, maar ik mis een duidelijke visie van de gemeente’’’, zegt hij. De ‘verstening’ van de stad levert tal problemen op, en niet alleen voor de afvoer van regenwater. Zo is het in een stad als Rotterdam gemiddeld 6 graden warmer dan buiten de stad,’’ zegt hij. ,,Parkjes, zoals naast de Markthal, dragen bij aan de afkoeling van de stad. Het is dus niet zomaar een leuke, linkse hobby. Het gaat om belangrijke zaken, om de gezondheid van mensen.’’

Wat De Zwarte betreft blijft het groen naast de Markthal. ,,Iedereen heeft het over de kosten, maar kijk ook eens goed naar de baten. Kijk naar de leefbaarheid van de stad. Blijkbaar is er veel behoefte aan, want het gras wordt massaal gebruikt.’’

Dolblij

Bij RTM XL zijn ze minder gecharmeerd van het parkje. De club van hoogbouwliefhebbers is juist dolblij dat er eindelijk wordt gebouwd. ,,Het is toch maar een vreemde lege vlakte langs de Markthal... Mensen die groen zoeken kunnen nu naar het Grote Kerkplein, daar ligt een prachtig grasveld!’’ zegt Stefan Klingens van RTM XL.

Wat hem betreft telt de binnenstad nog altijd te weinig bewoners (nu zo’n 30.000). Dus 300 luxe woningen zijn meer dan welkom. ,,Mensen willen graag in de stad wonen, dan moeten er ook woningen zijn. Dat versterkt de binnenstad. Vergeet niet dat er op die plek altijd al een gebouw stond.’’

Dat een deel van het zicht op de Markthal (en de Laurenskerk) verdwijnt vindt hij een slecht argument. ,,Dat gebeurt nu eenmaal in steden. Vroeger stonden woningen vlak tegen de Laurenskerk, dus eigenlijk is het nu beter.’’ Klingens vindt Rotta Nova passen in het ‘historische karakter van de Hoogstraat als drukke winkelstraat’. ,,Mensen denken dat het een betonnen kolos wordt, maar Rotta Nova krijgt winkels aan de Hoogstraat. Aan de kant van Markthal komt horeca met terrassen. Zo ontstaat een nieuw, levendig stukje Rotterdam.’’