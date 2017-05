Nieuwe aanhouding voor moord Ingomar

De Limburger was al eerder verdachte in de zaak, maar zijn verblijfplaats was onbekend. Toen op 23 mei drie mannen werden aangehouden op de Anjelierstraat in Groningen vanwege mogelijke betrokkenheid bij een overval op een woning, bleek een van hen de 22-jarige Limburger. De man werd door de politie Groningen overgedragen aan het Rotterdamse onderzoeksteam. Hij is vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris en zit in voorlopige hechtenis.