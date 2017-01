Nieuwe beelden van ontsnapte gevangene uit Rotterdam

Vogelklas Karel Schot in Rotterdam treurt om dode bosuil

15:23 Een bosuil die in 2010 als kuikentje door de Vogelklas Karel Schot in Rotterdam werd opgevangen, blijkt op een gruwelijke manier aan zijn einde te zijn gekomen. De dierenopvang maakte vandaag bekend dat de uil - inmiddels ruim zes jaar ouder - vorige week in Poortugaal bungelend aan prikkeldraad is aangetroffen door vogelaar en uilenkenner Niels Godijn.