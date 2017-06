Nieuwe beheerders voor Rotterdamse wijkcentra

In april van dit jaar maakte Rotterdam bekend dat er bij elkaar achttien kandidaten waren die beheer en exploitatie van de wijkcentra Musica in Overschie, de Castagnet in Schiebroek en de Romeynshof in Ommoord over zouden willen nemen. Een zogenoemde tender moest duidelijk maken wie de nieuwe ‘huisbazen’ zouden worden.



De Rotterdamse wethouder Adriaan Visser (financiën, D66) heeft vandaag de winnaars bekend gemaakt. Musica is gegund aan de nieuwe Stichting In de Lugt, opgericht door een organisatie die al langer in Overschie culturele activiteiten organiseert. Ze werkt samen met theaterimpressariaat Buro Bannink. In de Lugt kan op 1 januari 2018 aan de slag met Musica.



De Castagnet in Schiebroek is toegekend aan een samenwerkingsverband van kinderopvangorganisatie Mundo, Talentfabriek 010, de Fatimaschool en Worldfamous Concepten. Die gaan er een integraal kindcentrum van maken. De clubs hebben de steun van de bewonersorganisatie Leven in Schiebroek. Ook hier kan de nieuwe beheerder in het nieuwe jaar van start.