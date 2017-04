Nieuwe Blijdorpbaas kijkt uit naar ontmoeting met Bokito

3,7 miljoen illegale sigaretten onderschept

15:19 De douane en fiscale opsporingsdienst FIOD hebben deze week in de Rotterdamse haven ruim 3,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. De smokkelwaar zat in een container met glazen platen en was afkomstig uit Rusland. Bestemming was de Engelse markt.