Nieuwe burgemeester Jetten klaar voor Vlaardingen

U bent van huis uit jurist en hebt ook lang als zodanig gewerkt. De baan van burgemeester was voor u totaal nieuw. Waarom die keuze?

,,Ik wilde als kind al burgemeester worden. Dat verantwoordelijkheidsgevoel zat er toen blijkbaar al in. Het is altijd ergens in mijn hoofd blijven zitten. Ik werd vijftig en besefte: als ik nog wilde, moest ik het nu doen. En dan is het een kwestie van een brief schrijven naar de koning."



Zo simpel?

,,Ja, en wat mensen laten weten dat je die ambities hebt. Op die manier rolde ik erin, als een soort zij-instromer. Ik ben me toen gaan voorbereiden, onder meer in een burgemeestersklasje, zoals ze dat noemen."



Is het u meegevallen?

,,Ik geniet er enorm van. Ik ontmoet zoveel verschillende mensen, dat geeft heel veel energie. Tegelijkertijd is het heel intensief. Burgemeester ben je altijd en overal, ook als je ergens in je vrije tijd heen gaat. Wat dat betreft heb ik wel grenzen leren stellen, mezelf aangeleerd me niet altijd alles aan te trekken. Persoonlijke omstandigheden van mensen bijvoorbeeld, of kritiek."



Daarover gesproken: u was nogal eens het mikpunt van kritiek van inwoners, ondernemers en raadsleden.

,,Ach, dat is het lot van een burgemeester. Die gaat nu eenmaal over de regels. Het ging wel eens ver. Dat vond ik vooral vervelend voor mijn gezinsleden. Die trekken het zich aan. Zij lezen al die dingen op social media ook, hè... Zelf weet ik wel dat het er een beetje bij hoort."