Nieuwe eigenaar voor proeflokaal 't Sterretje in Schiedam

Twee, hooguit drie keer. Vaker was Anthony van Duyn (60) nog niet op Schiedams grondgebied geweest, voordat hij voor het eerst een kijkje nam in het leegstaande pand aan de Buitenhavenweg in Schiedam. ,,Ik kende de naam 't Sterretje dan ook niet", zegt Van Duyn in een aanstekelijke combinatie van Haags en Engels. ,,Maar het was alsof ik als kind een snoepwinkel binnenliep. Ik was meteen verkocht."