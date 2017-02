Nieuwe expositie Boijmans vergt grote logistieke operatie

Gezin uit Vlaardingen onwel door koolmonoxide

5 februari Een gezin uit Vlaardingen, een jongetje van 9 en de ouders, is gisteren onwel geworden vanwege koolmonoxidevergiftiging. Het giftig as kwam vrij in een woning aan de Röntgenstraat, de slachtoffers zijn behandeld door ambulancepersoneel.