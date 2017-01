Nieuwe impuls voor stadsdichterschap

Hoewel de veelbekroonde Noami Perquin, die eerder stadsdichter was, pas zondag in de Kunsthal wordt voorgesteld als Dichter des Vaderlands, denkt ze al flink na over haar 2-jarige job. Zo maakt ze druk aantekeningen voor gedichten die ze over de actualiteit wil gaan maken. Verder heeft ze plannen voor poëzie in openbare ruimte.



Met de benoeming van Derek Otte als stadsdichter kiest Rotterdam niet voor het klassieke gedicht maar voor de spoken word, een in populariteit groeiend genre waarin de jonge Rotterdammer zich heeft bewezen. ,,Met spoken word, versjes en korte verhalen is Otte in staat de moderne stad in taal te vangen. Hij is thuis op het podium en weet een breed en divers publiek te bereiken'', verklaart de Commissie Stadsdichter.



,,Kortom, een prikkelende taalambassadeur en handige bespeler van de social media die het stadsdichterschap een nieuwe impuls kan geven.'' De stadsdichter heeft als taak gedichten te schrijven over de stad en de actualiteit.