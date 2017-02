Nieuwe 'Nijntje op z'n Rotterdams' van Cox en Nicodem

Na het succes van de eerste Rotterdamse vertaling van een Nijntje-boekje, mochten ras-Rotterdammers Gerard Cox en Bert Nicodem een opvolger maken. Zaterdagmiddag presenteerden ze in boekhandel Snoek in Rotterdam met trots Nijntje in de diergaarde opse rotjeknors. Jaap de Jong, waarnemend directeur van Diergaarde Blijdorp, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen.

De Rotterdamse Nijntje kan volgens Cox en Nicodem natuurlijk maar naar één dierentuin gaan: Diergaarde Blijdorp. Wat de mening in de rest van het land ook is, de enige diergaarde van Nederland staat wat Cox betreft in Rotterdam. ,,Mensen van buiten durven Artis ook een diergaarde te noemen, niet te geloven. Blijdorp is honderd keer mooier. Als er in Amsterdam ook maar één schildpadje uit een ei kruipt, rukken er gelijk drie cameraploegen uit. Voor ze in Blijdorp komen filmen, moet er een aap met zeven lullen worden geboren.''

Hagenaar

Volgens De Jong is het zo erg nou ook weer niet, maar hij is blij dat Cox en Nicodem de diergaarde erkennen als typisch Rotterdams. ,,Wij ontvangen bezoekers uit het hele land en we hebben abonnees ver buiten de stad, maar we horen echt bij Rotterdam.''

De Jong voelt zich tijdens deze presentatie wel een vreemde eend in de bijt. ,,Ik ben zelf helaas een echte Hagenaar.'' Geen ramp, volgens Cox: ,,Dat is dichtbij genoeg.''

Zebra

Quote Dat woordgebruik komt uiteraard bij Bert vandaan Gerard Cox In Snoek lezen de vertalers het boekje voor. Om het verschil aan te geven wordt eerst de standaard Nederlandse, en dan de Rotterdamse versie voorgelezen. De vertaling van Cox en Nicodem is Rotterdams recht voor z'n raap. De zebra is op z'n rotjeknors geen paard met strepen op zijn lijf, maar 'een knol met strepen op zijn hol.' ,,Dat woordgebruik komt uiteraard bij Bert vandaan'', zegt Cox.