Drama voor oliebollenkoning Visser: nieuwe pan doet het niet

Van stress liep de spanning hoog op in de gebakskar, die al snel vol stond met dikke rook. Visser ontplofte van woede en ook zijn team is ontdaan. Na enkele mislukte frituurpogingen heeft de bekendste bollenkraam van Rotterdam de luiken weer moeten sluiten. ,,We gaan nu de nieuwe pan verwijderen en proberen onze oude pannen alsnog aan te sluiten. Hopelijk kunnen we morgen weer bakken”, aldus de medewerker.



Richard Visser zelf is nog te overstuur om te praten over de deceptie. ,,Ik begrijp hem wel. Hij en wij werken het hele jaar naar deze ene week toe, bijna al onze omzet zit in deze week. Het is vreselijk dat het nu mislukt, we zijn zó teleurgesteld.”