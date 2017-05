Nieuwe stadion één van de topstukken van OMA

Feyenoord stevent af op een nieuwe voetbaltempel. In het Rotterdamse architectenbureau Office for Metropolitan Architecture (OMA) kan het echte werk nu beginnen: het ontwerpen van een iconisch stadion aan de Nieuwe Maas, dat à la het Opera House in Sidney moet schitteren op de rivieroever. Architect David Gianotten leidt de operatie. "Dit wordt één van onze pronkstukken.''

Jullie hebben al veel impressies gemaakt van het stadion. Kunnen die de prullenbak in?

Gianotten: ,"Nee, zeker niet. Want de impressies komen al dicht bij de werkelijkheid. Ik denk dat we zo'n 5 à 10 procent aan die ontwerpen gaan veranderen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld de kleur en het materiaal. Het werkvolume en vierkante meters staan vast.''

Welke stappen worden nu genomen?

"Eerst komt het programma van eisen, daar staat een maand of drie voor. Dan volgt het voorontwerp, dan heb je het over een maandje of vijf. En tenslotte, na nog eens vijf maanden, het definitieve ontwerp. En daarna kunnen we de bouwaanvraag indienen. Ik schat dat dit zo eind 2018 gaat gebeuren.''

En dan kan de eerste paal meteen de grond in?

"Nog niet. Eerst maken we het bestek op, dat betekent dat we alles 1 op 1 gaat tekenen. Ieder nageltje en elk schroefje zul je dan zien. Daar zijn we ook nog wel vier tot zes maanden mee bezig. En dán kunnen we heien.''