Nieuwe Stolpersteine in West vervangen gestolen steentjes

De steentjes in Rotterdam-West werden vorige zomer door onbekenden uit het trottoir gehaald. Waarom dat gebeurde, is nooit duidelijk geworden. ,,Het kan zijn dat het om baldadigheid ging, of dat de dieven metaaljagers waren. Of wellicht zijn de daders haatdragend’’, sprak Van Gelderen eerder.



Om herhaling te voorkomen, worden de verse ‘struikelstenen’ beter verankerd in de stoep. Op de Brede Hilledijk bijvoorbeeld, waar op 9 februari tien nieuwe versies komen, worden die in een betonnen plaat aangebracht.



Namens de politie sprak Hans van Dolderen zich uit tegen discriminatie. ,,Het is goed om het verleden niet te vergeten. We zijn nog steeds niet verlost van discriminatie, daar moeten we tegen blijven vechten.''