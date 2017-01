'Nieuwe Tesla X heeft genoeg ruimte voor college b en w'

PvdA-fractievoorzitter Leo Bruijn zag de nieuwste Tesla, model X met vleugeldeuren, gisteren op een beurs. Volop ruimte achterin, twitterde hij. In 2014 zagen de wethouders en burgemeester om die reden nog af van Tesla S. De achterbank zou te krap zijn om dienst te doen als dienstauto.



Na een motie van GroenLinks eind 2014 die het stadsbestuur opdroeg over te stappen op elektrische vierwielers, werden in 2015 opnieuw proefritten gemaakt met de Tesla. Ook toen beviel de elektrische sportwagen niet. ,,Het hoofd raakt het dak, wat geen prettige ervaring is'', stelde het college na afloop van de proefperiode. De wethouders en burgemeester rijden dus nog gewoon rond in BMW's 520 D en Audi's A6.



Prijskaartje

Maar nu wijst Bruijn het stadsbestuur er op dat er een nieuw, ruimer model van het milieuvriendelijke merk beschikbaar is. Daar kleeft overigens wel een prijskaartje aan. De Tesla X is verkrijgbaar vanaf 104.500 euro. Bijna 25.000 euro duurder dan de Tesla S. Om die reden ziet Bruijn de X ook niet als de toekomstige dienstwagen.



GroenLinks-raadslid Arno Bonte ziet echter wel mogelijkheden. ,,Ja, deze is ietsje duurder, maar geld is niet zo'n probleem. Schone lucht mag best wat kosten'', stelt hij.



Bonte hoopt dan ook dat het stadsbestuur alsnog gehoor geeft aan zijn motie uit 2014. ,,Ik wil het college uitnodigen binnenkort proefritten te maken met dit nieuwe model. Ik zie nu geen argumenten meer om niet elektrisch te rijden.''