Nieuwe verdachte aangehouden voor moord Ingomar

Drie van hen zijn inmiddels op vrije voeten gesteld omdat ze er niet van worden verdacht te hebben geschoten. Alleen een 35-jarige man uit Venlo zit nog steeds vast. Hij is voorgeleid aan de rechter-commissaris en is in voorlopige hechtenis genomen.



Ingomar raakte in de middag van woensdag 3 mei ernstig gewond bij een schietpartij, die begon in een kelderbox onder een woningenblok aan de Motorstraat in Rotterdam-Zuid. Ingomar sloeg op de vlucht, maar was kansloos. Hij probeerde via de Dynamostraat te ontkomen maar ook daar werden kogels op hem afgevuurd. Vrienden brachten Ingomar uiteindelijk ernstig gewond naar het in de buurt gelegen Ikazia Ziekenhuis. De medische hulp kwam echter te laat.



Het onderzoek naar de toedracht van de schietpartij duurt voort. Het verhaal gaat dat een ruzie in het drugsmilieu de aanleiding van de schietpartij is geweest, maar dat kan officieel nog niet worden bevestigd. Een groot onderzoeksteam heeft sinds 3 mei verschillende getuigen gesproken en camerabeelden bekeken. Het lijkt er op dat tijdens het incident een tweede persoon gewond is geraakt aan zijn hoofd. De politie is nog op zoek naar die man.