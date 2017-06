,,Bovendien heeft een aantal kraamhouders de activiteiten aangepast, waardoor zo’n installatie niet meer nodig is’’, zegt een woordvoerder. Naar aanleiding van klachten van bewoners van de Markthal deed de milieudienst begin dit jaar onderzoek. De stankoverlast was groot, zei een van hen destijds. ,,Dit betekent dat we in huis alle ventilatieroosters moeten sluiten. Want de stank is zo erg, daar wil je niet inzitten. Pas ’s nachts, als de hal dicht is en de ergste geur is verdwenen, kunnen we frisse lucht naar binnen laten.’’