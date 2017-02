Nieuwe wielerkoers in regio Rijnmond, zonder Rotterdam

Na een jaar van afwezigheid hebben het Rijnmondgebied en de Drechtsteden op zaterdag 20 mei opnieuw een peloton met internationale wielrenners op visite. De profs rijden die dag de eendaagse rit New Energy Tour, de opvolger van de tweedaagse World Ports Classic (WPC, Rotterdam-Antwerpen vv), die na de Grand Départ van de Tour de France in 2010 vier keer werd verreden tussen de havensteden.



Opvallend aan de nieuwe koers is dat Rotterdam niet mee doet. De start op 20 mei staat nu gepland in Capelle aan den IJssel. De finish is na een rondje door de regio in Alblasserdam, in de Alblasserwaard. Na de start varen de renners over van Capelle naar waarschijnlijk Ridderkerk. Onderweg worden elf gemeenten aangedaan op de eilanden IJsselmonde, Voorne Putten, Goeree Overflakkee, Hoeksche Waard en de Drechtsteden. Het definitieve routeschema wordt volgende week bekendgemaakt.