Nieuwerkerker (24) aangehouden voor mishandeling lid No Surrender

Hoogwater over hoogtepunt heen; Maeslantkering blijft open

17:47 De Rotterdamse regio is in de ban van hoogwater. Om 16.30 uur werd een waterstand rond 2,5 meter boven NAP verwacht in Rotterdam. Inmiddels lijkt het hoogwater over zijn hoogtepunt heen. ,,Het is heel erg meegevallen.''