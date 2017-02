Nieuwerkerker Guido Hoffman rijdt voor goed doel van Turijn naar Coolsingel

Opeens is Guido Hoffman (50), de man die al zijn hele leven in Nieuwerkerk aan den IJssel woont, alles beu. ,,Ik was helemaal klaar met het leven dat ik leidde. Ik was veel te zwaar - ik woog 150 kilo - en dronk regelmatig. Ik lag wel eens zaterdagen op de bank omdat ik vrijdag naar de kroeg was geweest. Daar was ik klaar mee, ik wilde fitter worden.’’

Quote In de zomer stond ik wel eens om vijf uur op. Ik raakte verslaafd aan fietsen Guido Hoffman Als de dan nog zwaarlijvige Hoffman een klein rondje fietst, is hij al apetrots. ,,Ik dacht eerst, dat doe ik een maandje. Maar ik begon het leuk te vinden.’’ De vader van twee kinderen ontdekt een route richting Capelle over de dijk, van zo’n twintig kilometer. Hoffman rijdt het rondje daarna twee jaar lang élke dag. ,,Door weer en wind. Ik kan ’m dromen, ik weet precies waar de hobbeltjes liggen.’’ Zijn passie voor fietsen groeit verder, de afstanden worden groter. Tijd om zijn ‘dikkebandenfiets’ in te ruilen. Zijn oude fiets, een kruising tussen een herenfiets en een mountainbike, maakt plaats voor een professionele racefiets.

Tour for Life

Zijn conditie wordt sterker en de kilo’s vliegen eraf. ,,In de zomer stond ik wel eens om vijf uur op om te fietsen. Ik raakte verslaafd aan fietsen.’’ Gelukkig werkt hij zelfstandig als intermediair in de leasewereld, waardoor hij zijn eigen trainingstijden kan bepalen.

Hoffman heeft al wat koersjes gereden als zijn oog op Tour For Life valt. Dat is een etappekoers in augustus van acht dagen, die honderden deelnemers van Turijn naar de Coolsingel dwars door het hooggebergte van de Alpen voert. De fietstocht start op 27 augustus en eindigt op 3 september. De eerste etappe is van Bardondecchia naar Saint-Rémy-de-Maurienne. Deze etappe geldt als de Koninginnerit. De achtste en laatste etappe begint in het Belgische Turnhout en voert naar hartje Rotterdam.

Deelnemers laten zich sponsoren voor de Erasmus MC Daniel den Hoed Stichting. ,,Ik zocht een uitdaging voor 2017 en werd getriggerd door dat goede doel. Ook in mijn familie heb ik mensen aan kanker verloren.’’

Grand Prix

Bij Hoffman vliegen de donaties om de oren. ,,Voordat ik mijn vrienden en familie had benaderd, had ik al 1.400 euro verzameld. Ik hoop op 7.500 euro." Hoffman voelt zich ver-eerd dat hij zo’n goed doel mag steunen. ,,Het geld gaat naar wetenschappelijk onderzoek. Dat de overheid dat niet gewoon betaalt, is best gek.’’ Om niet al te gehavend de Coolsingel te bereiken, gaat hij op hoogte-stage naar het Franse Annecy, de Posbank en de Ardennen. ,,Dat is wel nodig. Klimmen is een hele andere tak van sport. De koers is vergelijkbaar met de Tour de France, de etappes zijn 170 kilometer lang.’’