Nieuwerkerkse kleuters spotten uit Avifauna ontsnapte ara

,,De kleuters zagen hem als eerste'', vertelt juf Babeth Speelman. ,,We hebben eerst nog rondgevraagd of iemand in de buurt een papegaai kwijt was, maar dat was niet het geval.'' De school besloot de dierenambulance te bellen, waar een medewerker wist te vertellen dat er zondagmiddag een geelvleugelara én een soldatenara waren weggevlogen na een vogeldemonstratie in Avifauna.



Vangen

Het vogelpark werd ingeseind en medewerkers reden vervolgens naar Nieuwerkerk om het dier te vangen. Dat is in de loop van de middag gelukt, al was dat niet meer op het schoolplein. ,,Daar was hij alweer weggevlogen'', zegt juf Babeth. ,,Misschien omdat de kinderen zoveel herrie maakten.''



De leerlingen vonden het prachtig, zo weet de leerkracht. ,,De kleuters waren vorig schooljaar nog in Avifauna geweest. Omdat het toen hard regende, viel de vogeldemonstratie in het water. Nu hebben ze alsnog van de ara kunnen genieten.''