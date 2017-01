Noestig, knoestig Rotterdam

En hoe horkerig sommige ambtenaren en politici hem ook vonden, in 16 jaar burgemeesterschap waagde Peper het nooit om een verslaggever op het matje te roepen en alle hoeken van de kamer te laten zien. Die eer kreeg ik eind 1974 van Van der Louw.



Als beginnend stadhuisverslaggever had ik de opening van de krant gescoord met de onthulling dat wethouder Jan van der Ploeg speculanten wakker had geschud en dat topambtenaren binnenskamers zwaar verzet aantekenden tegen de ondoordachte bliksemactie om duizenden huurwoningen van huisjesmelkers aan te kopen. Daar zit je dan als broekie in de heilige Kamer 105, aan de ovale tafel met het voltallige college van B&W. Eerst word je beticht van leugens, vervolgens doet de burgemeester een half uur zijn best om je bronnen te achterhalen.



Actie

De actie 'Dit is het begin' van Jan van der Ploeg werd geen doorslaand succes, maar de stadsvernieuwing kwam wel op gang, grootscheeps zelfs, alle lof. Zoals ook André van der Louw uiteraard in de Rotterdamse eregalerij mag blijven staan. Ze waren de juiste mannen op de juiste plaats in de juiste tijd. En dat dit rode arrogantie op het pluche was, is maar een voetnoot in de geschiedenis, het is al lang en breed gecorrigeerd.



Waarom, door wie? Ja, dankzij Pim Fortuyn en zijn vaandeldragers. Maar mijn stelling is dat Rotterdam niet toevallig de stad was waar Pim kon opstaan. Rotterdam heeft een dynamiek die groter is dan zijn voorbijgangers. Telkens weer staan er nieuwe trekpaarden op die snel iets in gang slingeren, kansenstad bij uitstek als we zijn. Korte lijntjes, resultaatgericht, mouwen omhoog (mwugh, sorry), niet gehinderd door te veel snobs, te veel nomenklatoera, te veel geschiedenis, te veel vastgeroestheid.



Trots

Jazeker wel, we zijn ook goed in dingen om zeep helpen en slechte lijstjes aanvoeren, maar puntje bij paaltje is Rotterdam de plaats waar veel meteen gestalte krijgt als de tijd rijp is: haven, containers, Kralingen Pop, Poetry International, Filmfestival, house, nieuwe bruggen, slopen & bouwen, Now & Wow, Opzoomeren, hotel New York, Zomercarnaval, Dance Parade, watertaxi, skyline.



Ik ben blij dat ik ter overtuiging aan zo'n willekeurig lijstje niet eens de bijna al cliché geworden iconen van de Markthal, het nieuwe station en dat gedrocht van Koolhaas bij De Zwaan hoef toe te voegen. Trots waren we toch al. Ja toch? Niet dan?! (En blijven we zeggen: 'Blijf met je teringpoten van mijn teringstad af').